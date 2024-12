Fine anno e Befana, iniziative a Palazzo Leggenda

L’anno nuovo è alle porte, mancano davvero pochi giorni e a Palazzo Leggenda qualcosa bolle in pentola. Chissà quali avventure si stanno preparando per raccontare la fine dell’anno e molto altro.

Tutto pronto per martedì 31 dicembre 2024, alle 10.30, con le storie di Fine Anno: un Saluto al Vecchio, un Benvenuto al Nuovo! Un momento speciale di letture divertenti e ispiratrici dedicate ai bambini e bambine dai 4 agli 8 anni, per salutare insieme l’anno che sta per finire e dare il benvenuto al nuovo, immaginando sogni e avventure per il futuro. Un’occasione perfetta per concludere l’anno con magia e sorrisi.

Poi dopo aver festeggiato, giovedì 2 gennaio 2025, alle 17, spazio ai buoni propositi per il nuovo anno con le Valigette creative! Un nuovo anno è arrivato e serve tutto il necessario per affrontarlo con la giusta allegria. Così sarà realizzata una piccola valigetta dove mettere le cose belle che ha lasciato il 2024, senza dimenticare di fare spazio per tutte le sorprese che ha in serbo il nuovo anno. L’attività è dedicata a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni di età. Prenotazione consigliata

Venerdì 3 gennaio, alle 17, appuntamento con le letture sotto i baffi… ghiacciati! Il misterioso lettore che ci allieta con chitarra e chissà quali altri strani strumenti musicali si presenterà in veste invernale con i baffi… tutti ghiacciati. Un pomeriggio di letture e laboratori per bambini e bambine dai 4 ai 8 anni. Prenotazione consigliata

Sabato 4 gennaio, alle 10.30, ecco i Baby m-Assaggi, letture per bambine e bambini da 18 a 36 mesi su prenotazione, mentre alle 16.30, Dal libro al fare: Le scarpe della befana. Oh no! La befana ha perso le sue scarpe ed ora è in viaggio per trovarne di nuove nel mondo delle fiabe e farà tappa proprio a Palazzo Leggenda. Per aiutarla a ripartire, serviranno scarpe magiche e calze colorate ispirate dai mondi fiabeschi attraversati dalla simpatica vecchietta. Attività per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni di età. Prenotazione consigliata

Per info e prenotazioni: Palazzo Leggenda, via Paladini, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it

ORARI - La biblioteca comunale "Renato Fucini" il 31 dicembre osserverà l'orario ridotto dalle 9 alle 13. Anche i punti prestito esterni saranno chiusi nel periodo delle festività: Casa della Memoria fino al 7 gennaio compreso, il Centro Giovani Avane fino al 6 gennaio e riapertura il 7 gennaio e il Punto Prestito Bibliocoop fino al 7 gennaio compreso.

Anche l’attività del gruppo Sferruzza Sferruzza riprenderà a gennaio, di venerdì, alle 9.30, sempre in biblioteca: primo incontro, venerdì 10 gennaio 2025, con tante novità.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

