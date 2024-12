Pistoia, il Comune emana un'ordinanza contro i fuochi di artificio

Anche quest’anno, il Comune di Pistoia al fine di garantire la sicurezza pubblica e promuovere la civile convivenza, ha emanato un’ordinanza che regola l’uso di materiali pirotecnici, la vendita e la somministrazione di bevande durante la notte di Capodanno. La misura è volta a favorire dei festeggiamenti sereni, nel rispetto del decoro urbano e in linea con le normative nazionali. La limitazione nell’utilizzo dei materiali pirotecnici è finalizzata anche a tutelare gli animali e nelle zone interdette i divieti si estendono anche nei luoghi pubblici, luoghi privati aperti al pubblico e luoghi privati nei quali dette attività potrebbero “recare pregiudizio a terzi ovvero produrre effetti su spazi pubblici o aperti al pubblico”.

Divieto di utilizzo di materiali pirotecnici:

A partire dalle 12 del 31 dicembre fino alle 7 del primo gennaio, nella Zona a Particolare Tutela, nel Comparto Sala e nel resto del territorio comunale, in luoghi aperti al pubblico che attraggano più di 30 persone, è vietato accendere o far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e materiali simili. E’ vietato, inoltre, il lancio delle cosiddette “lanterne cinesi volanti”, così come ogni altro strumento tipo“mongolfiera” che abbia a bordo materiali infuocati o con fiamma libera.

Regolamentazione della vendita e somministrazione di bevande:

Dalle 20.30 del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche nel Comparto Sala, nella Zona a Particolare Tutela e nella terza cerchia di mura. È, invece, consentita la vendita per il consumo sul posto e la somministrazione ai fini del consumo sul posto di bevande alcoliche nei locali, nelle aree di pertinenza degli stessi e nei dehors autorizzati. E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, alluminio o tetra pak da parte dei locali di somministrazione e degli esercizi commerciali situati nel Comparto Sala, nella Zona a Particolare Tutela e nella terza cerchia di mura.

Se le bevande vengono servite o consumate negli spazi esterni dei locali, come dehors o aree di pertinenza, sarà obbligatorio trasferirle in contenitori di carta, plastica o materiali biodegradabili. Per i trasgressori sono previste sanzioni penali e amministrative contenute nelle vigenti disposizioni legislative.

Fonte: Ufficio Stampa Comune Pistoia

