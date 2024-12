Maxi-rissa in un locale a Montopoli, sette denunce

Una maxi-rissa a Montopoli in Val d'Arno ha portato dalla denuncia di sette persone. I fatti si sono verificati la notte del 26 dicembre all'interno di un esercizio pubblico nel territorio comunale montopolese.

Pare che tutto sia nato da apprezzamenti rivolti a una giovane, stando ai carabinieri intervenuti. Le sette persone si sono colpite e ferite tra loro. Sul posto i carabinieri di San Romano che hanno riportato la calma e denunciato le sette persone.

Presenti anche i sanitari del 118 che hanno portato i feriti in ospedale a Empoli e Pontedera, nessuno è in pericolo. Accertamenti sono in corso a cura dei carabinieri della Compagnia di San Miniato.

