Discarica abusiva, un denunciato a Poggibonsi

Già bonificata da alcuni giorni una discarica abusiva poco fuori dal centro cittadino. Il responsabile, identificato dalla Polizia Municipale e denunciato, ha provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi.

“Un’attività di indagine andata a buon fine”, dice la sindaca Susanna Cenni. Gli agenti della Polizia Municipale hanno individuato e localizzato una grossa discarica all'interno di un terreno agricolo poco fuori dal centro abitato, in località Canonica. Con una attenta e meticolosa attività di indagine gli agenti sono riusciti a rilevare, tra scarti di edilizia e mobili vari, gli elementi utili a indirizzare le indagini verso una determinata direzione. Gli accertamenti hanno condotto all'identificazione del responsabile che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siena per il reato di abbandono di rifiuti. Il responsabile ha quindi bonificato l’area a sue spese.

“L’azione di vigilanza del territorio, così come le segnalazioni dei cittadini, portano talvolta a scoprire delle vere e proprie discariche di cui non sempre è possibile risalire ai responsabili – dice Cenni - Questa volta l’esito è stato positivo ed ha consentito di ripristinare il rispetto delle norme e il decoro a tutela di tutta la comunità. Grazie agli agenti della Polizia Municipale per la loro professionalità e il loro impegno e grazie ai cittadini e alle cittadine che aiutano a contrastare questi fenomeni con le loro segnalazioni”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa

