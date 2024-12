L'Use Computer Gross lancia la volata finale

Parte la volata finale. Con la prima partita in programma sabato 4 gennaio alle 21 al Pala Sammontana contro La Spezia, l’Use Computer Gross si prepara a vivere il momento cruciale del campionato, quello che porterà poi alla seconda fase. L’obiettivo è entrare fra le prime sei, posizione che finora i biancorossi hanno sempre mantenuto senza particolari problemi occupando stabilmente le prime piazze della classifica.

Al momento sono quattro i punti di margine che, se da un lato costituiscono un buon bottino, dall’altro non consentono comunque di dormire sonni tranquilli. Per questo già la prima partita del 2025 sarà importante per proseguire la marcia, dopo una sosta di fine anno che è stata sicuramente preziosa per recuperare la forma migliore. Negli ultimi tempi, infatti, gli acciacchi non sono mancati e quindi poterli recuperare è sicuramente importante.

Non resta quindi che segnarsi la data di sabato 4 gennaio per la partita contro La Spezia che sarà ad Empoli alla ricerca di punti per poter scalare una classifica che, al momento, la vede nella seconda parte.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

