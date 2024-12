Cane aggredisce una persona, denuncia per omessa custodia di animali

I Carabinieri Forestali di Volterra hanno denunciato due persone per omessa custodia di animali in distinti episodi che hanno causato danni a terzi.

Nel primo caso, la titolare di un’azienda agricola è stata denunciata per pascolo abusivo e introduzione di animali in un terreno altrui. Il 5 dicembre 2024, 22 bovini, sfuggiti al controllo della proprietaria, hanno invaso un oliveto a Volterra, provocando danni alle colture.

Nel secondo episodio, la proprietaria di un cane è stata denunciata dopo che l’animale ha aggredito una persona, causandole lesioni con una prognosi di 15 giorni.

Le indagini proseguiranno per accertare le responsabilità, nel rispetto della presunzione d’innocenza. Gli episodi evidenziano l’importanza della corretta gestione degli animali per prevenire danni e garantire la sicurezza. I Carabinieri Forestali continueranno a vigilare sul territorio per far rispettare le normative ambientali e sulla tutela degli animali.

