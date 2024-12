Due incidenti in A1 nel giro di pochi minuti nell'Aretino: coinvolte 10 auto e 29 persone

Due incidenti stradali sulla A1, tra Valdichiana e Monte San Savino hanno coinvolto 10 auto e 29 persone, causando la chiusura della corsia nord per circa un'ora. I due episodi, avvenuti intorno alle 12, hanno visto 2 feriti in codice giallo e danni lievi per gli altri coinvolti. Nel primo incidente sono rimaste coinvolte 2 auto con 4 persone a bordo, mentre nel secondo 8 auto con 25 occupanti. I vigili del fuoco di Arezzo e Cortona sono intervenuti con 5 uomini, due mezzi e un elicottero per soccorrere un ferito estratto dalle lamiere. La circolazione è ripresa alle 13.30.

Notizie correlate