Rapina a mano armata in un supermercato di Castelfiorentino

Rapina a amano armata nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 19, al Carrefour di Viale Togliatti a Castelfiorentino. Da quanto appreso due persone sarebbero entrati nel supermercato con un'arma, probabilmente una pistola, chiedendo di consegnare l'incasso. I due sarebbero poi fuggiti in auto. Non è chiaro al momento quanto abbiano portato via i due rapinatori. Fortunatamente non ci sarebbero feriti. I carabinieri indagano sulla vicenda.

"Grande fiducia nelle forze dell'ordine, sempre molto reattive su questi episodi. C'è sempre più bisogno di sicurezza nelle nostre piccole comunità che sembravano non toccate del tutto da certi fenomeni, invece non è più così", questo il commento della sindaca Francesca Giannì.

