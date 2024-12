Camion si ribalta in Valdelsa, chiusa fino al 6 gennaio tratto della Sr429 per "ripristinare condizioni sicurezza"

A seguito dell'incidente avvenuto oggi sulla Sr429 'Variante di Certaldo' dove un camion si è ribaltato, la Città Metropolitana ha disposto la chiusura completa dal 30 dicembre fino al 6 gennaio 2024 per "ripristinare le condizioni di sicurezza della strada" e "bonificare a seguito dello sversamento" di olio contenuto sul camion-cisterna.

Il provvedimento è attivo, salvo anticipato ripristino, in entrambi i sensi di marcia, dal km 12+000 al km 17+600, nei tratti che ricadono sui Comune di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano.

La richiesta sarebbe arrivata dalla polizia municipale che, effettuati i rilievi dopo l'incidente, ha valutato non sicuro il tratto. In particolare la chiusura è ritenuta "indispensabile per effettuare in sicurezza la rimozione di un veicolo ribaltato sulla sede stradale e la conseguente bonifica a seguito di sversamento", così si legge nell'atto della Metrocittà.

