Capodanno a Pontedera: il programma, i provvedimenti su mobilità e sosta, le navette, i divieti previsti

Il Capodanno più giovane della Toscana, insieme ad artisti amatissimi dalla Generazione Z. Shade, Petit, Federica Carta, Niveo, Crytical e Dennis Benincasa sono i protagonisti del Radio Stop Party Capodanno a Pontedera 2025, in programma martedì 31 dicembre in piazza Martiri della Libertà a Pontedera.

Un San Silvestro di note e allegria (dalle ore 22,30), rigorosamente a ingresso libero, organizzato dal Comune di Pontedera e da Radio Stop, emittente che si conferma, per il quarto anno, partner ufficiale della notte più lunga a Pontedera.

“Ritorna l’appuntamento col Capodanno in piazza e Pontedera è pronta – annuncia il sindaco di Pontedera Matteo Franconi – come sempre, ad accogliere tante persone. Lo faremo con un partner importante come Radio Stop, offrendo una serata di musica e spettacolo dedicata soprattutto ai giovani. Anzi, possiamo definire il Capodanno di Pontedera probabilmente come il più giovane della Toscana. E proprio in questa ottica sono lieto di annunciare che, ad aprire la serata, sarà il nostro giovanissimo concittadino Dennis Benincasa, che ha mostrato tutto il suo talento a The Voice Kids”.

Dopo la fortunatissima “Dire Fare Baciare” con Elettra Lamborghini, Shade è pronto a far ballare piazza Martiri della Libertà con le sue canzoni intrise di pop e rap. Non c’è che l’imbarazzo della scelta, visti i 4 dischi di platino e gli oltre 100 milioni di ascolti e 200 milioni di views sul web. Non è da meno Petit: finalista di Amici 2023, il cantante romano spazia tra urban e pop, con tutta la freschezza dei suoi 19 anni. Il singolo “Mammami” conta oltre 17 milioni di streams e su Spotify ha oltre un milione di ascoltatori mensili.

Dal salotto Tv di Amici anche Federica Carta, che a Pontedera ritrova Shade, con cui ha duettato in “Irraggiungibile”. E ancora, l’ex busker Niveo con il nuovo singolo “Chiuso a chiave” e il rapper Crytical sull’onda dell’ultima hit “Playlist”. A dare il via è Dennis Benincasa, il giovanissimo pontederese protagonista del talent The Voice Kids.

Conduce la serata Roberto Giannoni – voce ed editore di Radio Stop – che per il fatidico countdown di mezzanotte porterà sul palco il sindaco Matteo Franconi e tutti gli ospiti della serata. Dopo i brindisi ancora musica dal vivo, mentre a chiudere il Capodanno a Pontedera 2025 sono i Dj di Radio Stop.

MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL’EVENTO “COUNT DOWN PARTY 2025”

Il Dirigente Area Polizia Locale in occasione della manifestazione “Count Down Party 2025 ” approvato con Delibera di Giunta del Comune di Pontedera n. 198 del 09/12/2024, ha disposto l’adozione dei seguenti provvedimenti di disciplina della circolazione e della sosta:

Qui il testo dell’ordinanza firmata dal dirigente della Polizia Locale e il provvedimento integrativo

In queste slides i provvedimenti in sintesi

SERVIZIO DI NAVETTE GRATUITO

Per martedì 31 dicembre 2024, in occasione dei festeggiamenti per la Notte di San Silvestro, il servizio della Navetta A e della Navetta B verrà prolungato fino alle ore 3:00 del giorno 1° gennaio 2025, inerenti i collegamenti dal Parcheggio Cineplex/Mercato e dal Parcheggio dei Cimiteri con il Centro città.

Il servizio sarà gratuito per l’utenza.

Di seguito il programma orario del servizio.

Inoltre, con apposita ordinanza, il Comune di Pontedera ha previsto l’adozione di misure di sicurezza e una serie di disposizioni correlate all’evento con divieti, nell’area interessata dall’evento, che riguardano il consumo di bevande in vetro, la somministrazione di alcool e l’uso dei materiali esplodenti, disciplinando inoltre il termine orario per l’intrattenimento musicale.

Ecco la cartina della zona interessata dai provvedimenti:

I provvedimenti di divieto che riguardano il vetro

Quelli sulla somministrazione di bevande alcoliche

Il divieto di uso di materiali esplodenti

Il termine massimo delle attività musicali è fissato per le ore 3 del Primo Gennaio

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

