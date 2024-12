Vandalizzato il presepe in piazza a Ponte a Egola, sindaco Giglioli: "Inaccettabile"

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre è stato vandalizzato il presepe allestito in piazza Spalletti a Ponte a Egola. A darne notizia è il sindaco di San Miniato Simone Giglioli tramite social: "L'installazione, realizzata dall'associazione Territorio in Comune e con il contributo delle aziende del nostro territorio, non solo è stata rotta in molte parti, ma è stata anche oltraggiata" scrive il sindaco.

Distrutte alcune delle figure e le luci che decoravano il presepe. "Come sindaco e amministratore di questa città, condanno fermamente questo gesto orribile, fatto contro un'opera che omaggia la tradizione locale di Ponte a Egola, raffigurando la natività con una capanna ricavata da un bottale della conceria e con i personaggi realizzati in cuoio. Questo progetto è nato per unire fede e identità territoriale, rappresentando al meglio la nostra comunità e non possiamo certo accettare simili gesti". L'associazione ha sporto regolare denuncia, come sottolineato ancora da Giglioli che aggiunge "se qualcuno ha visto o è a conoscenza di informazioni che possano essere utili a risalire al o ai responsabile/i, vi prego di comunicarlo ai carabinieri di San Miniato. La comunità di Ponte a Egola e tutta la Città di San Miniato non sono disposte ad accettare un simile scempio".

Notizie correlate