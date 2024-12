Approvato il bilancio triennale a Vinci: scuola, territorio, servizi e turismo le priorità

Il 2024 del Comune di Vinci si chiude con l’approvazione del bilancio di previsione valido per il triennio 2025-2027, che è passata con i voti favorevoli della maggioranza (lista Insieme per Vinci) a fronte dei voti delle liste di opposizione (liste VinciAmo-FI-PPE-Lega Salvini Premier-FdI e In Comune per Vinci).

La scuola prima di tutto, il territorio, i servizi e il turismo sono i punti sui quali l’amministrazione guidata da Daniele Vanni ha deciso di investire in maggior parte le risorse previste per i prossimi tre anni. Scelte importanti anche per quanto riguarda il versante delle imposte e alcuni interventi relativi agli edifici municipali.

La scuola

La scuola è al primo posto. Il prossimo triennio vedrà la fine dei lavori prima alla “Staccia buratta” di Via XXV Aprile nel Capoluogo e poi al nido di Via Giusti a Spicchio. Negli anni a venire le risorse saranno concentrate per i vari adeguamenti sismici ed energetici dei plessi scolastici: nel 2026 il plesso scolastico “Galilei” di Vinci (1.250.000 euro), nel 2027 l’adeguamento antincendio ed energetico della palestra dello stesso edificio (800.000 euro) e l’adeguamento sismico ed energetico della “Aleramo” di Spicchio (905.000 euro), che sarà sottoposta anche a una manutenzione straordinaria (250.000).

Confermati poi tutti i servizi legati all’istruzione.

Il territorio

La messa in sicurezza del territorio riveste importanza cardinale dopo gli eventi alluvionali degli inizi di novembre 2023. Dopo il completamento delle opere di ripristino di Faltognano, il bilancio prevede lavori in Via di San Donato (500.000 euro) e Via Molin dei Frati (740.000 euro).

Il turismo

Il 2025 sarà l’anno del rilancio di Vinci come centro turistico e culturale. Dal punto di vista prettamente strutturale, in previsione ci sono nuovi parcheggi a ridosso del borgo per migliorare la sosta e l’accessibilità; mentre dal punto di vista organizzativo e rivolto ai visitatori, il programma prevede lo spostamento dell’ufficio turistico e della biglietteria in Piazza della Libertà, una nuova sala espositiva, nonché un percorso turistico con la realizzazione di sette opere dedicate a Leonardo Da Vinci.

I servizi e le imposte

Immutati i servizi, nonostante i tagli ai trasferimenti da parte del Governo centrale con la spending review, mentre i redditi più bassi non saranno colpiti da ripercussioni per quanto riguarda gli aumenti compensativi.

Confermata l’aliquota Imu agevolata allo 0,45% per gli immobili dati in affitto a canone concordato per incentivare questo tipo di locazione.

Il bilancio previsionale tocca anche gli edifici e le sedi istituzionali: nel 2026 è previsto infatti un primo intervento (176.300 euro) per una prima manutenzione dei fabbricati che ospitano gli uffici comunali; a seguire, il 2026 vedrà la manutenzione del palazzo comunale di Piazza Leonardo da Vinci (180.000 euro) e la ristrutturazione dell’immobile di Via Roma che ospita l’archivio comunale. Il 2027 vedrà anche la riqualificazione della Biblioteca Leonardiana.

Senza dimenticare che il 2025 sarà “L’anno del Volo” per gli eventi a Vinci e nello stesso anno partirà la Consulta Giovanile.

Infine la riorganizzazione dell’Ente comunale, con la previsione di quattro nuove assunzioni.

“Ringrazio gli assessori e gli uffici per il lavoro svolto nella redazione del bilancio di previsione – ha detto Daniele Vanni, sindaco di Vinci, a bilancio approvato. Leggendo i numeri del bilancio è evidente la volontà dell'amministrazione di mettere al primo posto la scuola, con interventi per nuove strutture, manutenzioni straordinarie e l'erogazione di servizi di qualità. Con le scelte che stiamo portando avanti il turismo sarà sempre più volano per la nostra economia. Prevediamo un aumento dei flussi turistici e della permanenza media attraverso un piano di marketing territoriale e il miglioramento dell'offerta. Nessun taglio al sociale e nuove risorse per le politiche giovanili con il 2025 che vedrà la nascita della Consulta dei Giovani. Una Vinci più sostenibile, incentivando una mobilità dolce, nuove piantumazioni e uno studio di fattibilità per la creazione delle comunità energetiche”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

