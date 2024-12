Dorme nel camper a Santa Croce sull'Arno, il mezzo va a fuoco: illeso

Un camper è stato letteralmente distrutto dalle fiamme questa mattina, intorno alle ore 7, a Santa Croce sull'Arno, in una piazzettina lungo Via del Bosco. All'interno stava dormendo un uomo di Altopascio, che aveva deciso di passare la notte nel suo camper nel comune del Cuoio, come già aveva fatto in passato. L'uomo, fortunatamente, si è accorto dell'incendio ed è uscito dal mezzo, chiamando i vigili del fuoco. Sul posto è poi intervenuta anche la municipale. L'uomo è rimasto illeso e sarà ospitato da alcuni amici. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo al cui interno vi era anche una bombola del gas vuota. Secondo una prima ipotesi a causare l'incendio sarebbe stato un corto circuito.

