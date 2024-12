Giochi di ruolo dal vivo nei Musei di Empoli: la novità di inizio anno

I Musei di Empoli inaugureranno il nuovo anno con due attività molto diverse dal solito: venerdì 3 e 10 gennaio faranno da quinta scenica a due avventure di Gioco di Ruolo dal Vivo realizzate grazie alla collaborazione con la Libreria Nessun Dove di Empoli.

Mischiando modalità di gioco e di interazione proprie delle cacce al tesoro e delle escape room i partecipanti vivranno due intriganti avventure affrontando sfide e risolvendo enigmi tra le sale del Museo della Collegiata e della Casa del Pontormo. Un modo diverso per vivere i musei e scoprire il loro patrimonio, socializzando e interagendo tra pari.

Le attività sono gratuite, pensate per un pubblico di giovani e giovanissimi, indicativamente dai 14 anni in su, e hanno una durata di circa 2 ore e mezzo.

ECHI DI UN PASSATO LONTANO

Venerdì 3 gennaio, Ore 16:30

Museo della Collegiata di Sant’Andrea

Quadri misteriosi. Enigmi nascosti. Una scelta che cambierà il destino del mondo.

Nel cuore di Empoli, il Museo della Collegiata è pronto a svelare il suo segreto più grande: una collezione di opere enigmatiche, scoperte durante i lavori di ristrutturazione e circondate da un alone di mistero. Tra colori vibranti e simboli criptici, un quadro in particolare custodisce la chiave di un’antica leggenda. Ma attenzione: non tutti vogliono che questo segreto venga svelato.

Un intrigo fatto di fazioni rivali, enigmi complessi e scelte morali si snoda tra le antiche sale del museo. Sarà un gruppo di ragazzi, accompagnati da una carismatica esperta di simbologia, a trovarsi al centro di una missione che metterà alla prova il loro coraggio e le loro convinzioni più profonde. Riusciranno a risolvere i misteri delle sale? Un’avventura dove il passato e il presente si intrecciano in una storia indimenticabile.

COLORI E OMBRE

Venerdì 10 gennaio, Ore 16:30

Casa del Pontormo



Il segreto del Pontormo ti aspetta... ma a che prezzo?

Nella Casa del Pontormo di Empoli si cela un mistero che ha affascinato generazioni: un pigmento segreto, utilizzato dall’artista per le sue opere più celebri che potrebbe racchiudere straordinari poteri. Si dice che sia grazie a questo pigmento che Pontormo ha ottenuto il suo successo. Ma si racconta che chi si addentra per troppo tempo nella dimora dell'artista, perde la ragione.

Una leggenda inquietante avvolge questo mistero: chi si avventura troppo a fondo nel potrebbe non tornare più lo stesso...Un emozionante gioco di ruolo dal vivo in cui mistero, arte e follia si mescolano. Affronta enigmi, risolvi i segreti della casa e scopri se sei abbastanza coraggioso da svelare il potere nascosto nel pigmento di Pontormo!

Per info e prenotazioni:

Libreria Nessun Dove

Tel. 351 773 8928

Mail info@librerianessundove.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

