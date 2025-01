Basket Empoli, Use Computer Gross si prepara per la sfida contro La Spezia

Si riparte. Smaltite le feste di fine anno, per l’Use Computer Gross è ora di mettere da parte lo spumante e tornare alle cose serie. Sabato alle 21 al Pala Sammontana arriva La Spezia per la prima partita del nuovo anno (arbitri Cavasin di Rosignano Marittimo e Pampaloni di Terranuova Bracciolini), la gara che segna un po’ il via alla volata finale per chiudere il percorso fatto finora ed entrare nel miglior modo possibile nella seconda fase. All’andata i biancorossi giocarono un’ottima partita portando a casa i due punti ed è con lo stesso obiettivo che si preparano a scendere in campo davanti al proprio pubblico.

“Purtroppo iniziamo il 2025 con ancora dei problemi fisici che, come da un mese e mezzo a questa parte, ci perseguitano – spiega coach Luca Valentino - ma allo stesso tempo col piacere di ripartire davanti al nostro pubblico affrontando La Spezia. La formazione ligure è un avversario da prendere con le molle, ha risalito la classifica spinta dall'innesto di un giocatore assolutamente fuori categoria come Loschi e ultimamente ha cambiato guida tecnica prendendo un coach esperto come Mori”.

“Da parte nostra – prosegue - abbiamo cercato di ritrovare in questa piccola pausa ritmo e condizione fisica cercando di adattare scelte e idee alla nostra condizione attuale. Siamo consapevoli che davanti ci aspetta un mini-campionato con partite contro squadre che hanno inserito nuovi giocatori perché, proprio come La Spezia, puntano alle prime sei posizioni in un girone che resta in costante equilibrio. Da sabato saremo quindi ancora più determinati a costruire azione per azione la salvezza diretta pensando una partita alla volta”.

La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube usebasket.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

