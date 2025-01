Controlli nel Pisano per la notte di Capodanno: tre persone denunciate per alcol, droga e possesso di arma

La notte di Capodanno a Pisa e provincia è stata caratterizzata da una serie di controlli delle Forze dell'Ordine, con i Carabinieri che hanno gestito oltre 100 chiamate al 112, garantendo sicurezza e ordine pubblico attraverso attività di prevenzione, controllo e intervento tempestivo. Le pattuglie hanno operato su più fronti: controllo della circolazione stradale, prevenzione di reati, gestione di emergenze e soccorso a persone in difficoltà. In particolare, sono state effettuate tre denunce:

Un 54enne è stato segnalato per possesso di un coltello multiuso lungo 14 cm. Una 22enne è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite legale. Un 36enne è stato denunciato per spaccio di stupefacenti. È stato trovato con 0,59 grammi di hashish, uno spinello confezionato, 1,65 grammi di cocaina suddivisi in 7 dosi, una pasticca di MDMA e 185 euro in contanti, presumibilmente frutto di attività illecite.

L’attività preventiva ha incluso numerosi interventi per disturbi della quiete pubblica, come schiamazzi, musica ad alto volume e fuochi d'artificio non autorizzati, soprattutto nelle zone centrali e nei luoghi di aggregazione.

Non sono mancati episodi di violenza, spesso legati all’abuso di alcol, che hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri per sedare liti e proteggere i coinvolti.

L’intensificazione dei controlli stradali ha consentito di prevenire incidenti, mentre in alcuni casi è stato necessario intervenire per gestire emergenze e garantire la sicurezza della circolazione. Oltre al mantenimento dell’ordine pubblico, i Carabinieri hanno svolto un ruolo di assistenza, intervenendo in situazioni di emergenza sanitaria, prestando soccorso a persone in difficoltà e fornendo supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Le responsabilità delle persone denunciate saranno valutate dalle autorità competenti, nel rispetto della presunzione d’innocenza. Complessivamente, l’attività svolta ha garantito una celebrazione sicura e controllata, nonostante alcune criticità.

Notizie correlate