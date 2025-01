Dà in escandescenze durante i festeggiamenti di Capodanno a Empoli, fermato in piazza

Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno nel centro di Empoli, in piazza della Vittoria, sono dovuti intervenire carabinieri e soccorsi per un uomo che, alterato dall’alcol, ha dato in escandescenze tra la folla. A riportare la notizia della notte a cavallo tra 31 dicembre e 1 gennaio è oggi il quotidiano La Nazione. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, intorno alle 2 e mezzo avrebbe iniziato a infastidire le persone ancora presenti in piazza. Fuori controllo sul posto sono intervenuti i militari allertati da alcuni presenti, che hanno immediatamente cercato di fermare la persona, e i sanitari: in stato di alterazione psicofisica, gli operatori non senza difficoltà sono riusciti dopo oltre due ore di lavoro a bloccare l’uomo, un 35enne di origine straniera, sedato e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli per accertamenti e cure del caso. Nella notte al San Giuseppe, riporta ancora il quotidiano, registrato un numero di accessi superiore all’ordinario, dovuto principalmente all’eccessivo consumo di bevande alcoliche sommati agli accessi ordinari, ma nessuno per ferite da petardi o botti.

Notizie correlate