È scomparso il dj e speaker Gheri Guido

È scomparso all'età di 73 anni al termine di una malattia Guido Gheri, dj e fondatore della storica emittente fiorentina Radio Studio 54 nel 1975 e della Nazionale Italiana calcio dei Dj, di cui era presidente. Ad annunciare la perdita la famiglia tramite social, il 1 gennaio: "Oggi si è spento Gheri Guido, un grande uomo, un grande marito, un grande padre, un grande amico, un grande dj - scrive la famiglia su Facebook - È stato uno dei fondatori delle radio libere indipendenti, che ha sempre raccontato la verità, pioniere di importanti temi di attualità. Ma in cambio ha dovuto subire tanta, tanta malagiustizia". Negli ultimi anni Gheri era stato processato per alcune affermazioni fatte come speaker nei programmi radiofonici della sua emittente e condannato nel 2023 dal tribunale di Firenze, che dispose anche la confisca degli impianti per la trasmissione della radio, per diffusione di idee fondate sull'odio razziale, diffamazione e calunnia. Fu inoltre condannato a risarcire l'ex avvocato e un collaboratore.

Mossuto (Lega): "Si è spenta ieri una delle poche voci libere"

"Ho appreso ieri, tristemente, così come tante altre persone, della scomparsa del Mio Caro Amico Gheri Guido" dichiara Guglielmo Mossuto, capogruppo Lega in Palazzo Vecchio. "Dj e speaker radiofonico era stato patron e fondatore della storica emittente locale fiorentina Radio Studio 54, con cui ho avuto la fortuna e l’onore di fare un programma radio insieme per 4 anni. Guido era una delle pochissime vere voci libere e coraggiose di questa provincia e regione. Ci mancherà. Moltissimo".

"Da tempo era purtroppo malato ora, a 73 anni, lascia un vuoto incolmabile nel mondo della comunicazione locale. Un uomo capace di portare avanti battaglie "a testa alta" - conclude Mossuto - senza mai avere paura di nessuno e soprattutto del cosiddetto "politicamente corretto". Mi e ci mancherai Guido. Riposa in pace".

