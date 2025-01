Furti e aggressioni, Confesercenti Pisa: "Sicurezza in città, serve una svolta"

"Solidarietà alla dipendente del ristorante del centro storico aggredita all’uscita del lavoro, solidarietà ai turisti che hanno scelto Pisa per queste festività ricevendo in regalo furti nelle proprie auto. Crediamo che occorra una immediata risposta da parte dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine per non far passare il messaggio che la nostra città è insicura".

Confesercenti Pisa, con il suo presidente Fabrizio Di Sabatino, interviene dopo alcuni episodi di criminalità che hanno coinvolto il centro storico in occasione di queste festività natalizie.

"Due episodi distinti – aggiunge Di Sabatino – ma che hanno come filo rosso la mancanza di sicurezza nel centro storico. E’ impensabile che una persona che esce dal lavoro debba subire una aggressione nel centro di Pisa mentre torna alla sua auto. Tra l’altro in una zona in cui la videosorveglianza ci hanno sempre detto essere un deterrente. E che dire dei turisti che tornano dalla loro visita alla città e si trovano i finestrini dell’auto rotti con conseguente furto al suo interno. Ed in questo caso anche in pieno giorno. Bisogna mettersi subito attorno ad un tavolo per capire cosa non sta andando dal punto di vista della prevenzione".

Di Sabatino chiede quindi la convocazione di un tavolo con amministrazione comunale e forze dell’ordine. "Ci hanno sempre detto che c’è un oggettivo problema dovuto alla mancanza di uomini da mettere sul campo. Ne abbiamo sempre preso atto e per questo sostenuto il grande lavoro di polizia e carabinieri proprio alla luce dei mezzi a loro disposizione. Crediamo però che si debbano unire tutte le forze a disposizione a cominciare dalla polizia municipale. In occasione di un nostro recente incontro con il prefetto – conclude il presidente Pisa di Confesercenti – ci era stato garantito un rafforzamento del pattugliamento da parte della polizia municipale con alcune unità mirate per il centro storico".

"Questa potrebbe essere una immediata risposta per la quale diamo il nostro totale sostegno puntando quindi ad una opera di prevenzione e non ad una militarizzazione. A tale proposito sposiamo le parole di qualche settimana fa dell’onorevole Ziello che indicava per una città come Pisa almeno 160 agenti di polizia municipale e il coraggio di fare una riforma dei distaccamenti per avere una presenza capillare".

Fonte: Confesercenti Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate