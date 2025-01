Si presenta CASAE, la via sociale per dare e avere casa in affitto

Sabato 11 gennaio 2025, ore 17.00 a I Macelli, Certaldo, si terrà l’incontro di presentazione dell’Agenzia Sociale per la casa “Casae”, organizzato da Comune di Certaldo, Regione Toscana, Società della Salute.

Casae, cooperativa sociale con sede a Empoli, ha tra le sue missioni quella di gestire “progetti di abitare sostenibile”, ovvero di dare risposta a tutte quelle persone che, per difficoltà economiche o per condizioni di lavoro precarie, pur potendo pagare un canone di locazione, non riescono ad accedere al normale mercato immobiliare. Al tempo stesso, Casae è un’opportunità per tutti i piccoli proprietari, che hanno immobili sfitti ma che hanno timore di affittare, per paura di insoluti o danneggiamenti.

Casae si pone infatti a metà strada tra chi vuole affittare un immobile in modo sicuro e chi desidera prendere l’immobile in affitto ma non riesce a farlo sul normale mercato. Casae sottoscrive direttamente con il proprietario di immobile un contratto di locazione a canone concordato e poi subaffitta l’alloggio ad utenti individuati insieme al proprio sportello e col supporto del servizio socio-sanitario. La sottoscrizione del contratto tra la cooperativa e la proprietà è un elemento di garanzia: per tutta la durata del contratto infatti sarà la cooperativa a corrispondendo il canone di locazione direttamente al proprietario, garantendo la copertura assicurativa nei confronti degli alloggi presi in affitto per danni a cose o persone.

“La presenza di CASAE e le garanzie che può dare, aprono la strada ad una grande opportunità al nostro territorio - spiega l’assessore al sociale del Comune di Certaldo, Romina Renzi - potremo dare risposte sia a chi non riesce a trovare un immobile in affitto, che a quelle persone che hanno immobili da affittare ma non vogliono rischiare di affittarlo o non hanno tempo e strumenti per gestire la ricerca di un inquilino e poi la soluzione di eventuali criticità. Si può così da un lato combattere il rischio di impoverimento di persone che non hanno un reddito elevato, dall’altro portare un’entrata economica a chi possiede appartamenti sfitti ma teme le incognite del libero mercato. Il tutto - conclude l’assessore Renzi - non potrà che portare maggior benessere economico e sociale a tutto il territorio”.

L’incontro è rivolto a tutti i cittadini, alle associazioni attive nel sociale e ai proprietari di appartamenti sfitti per illustrare questa nuova opportunità.

Interverranno: Giovanni Campatelli, Sindaco di Certaldo; Romina Renzi, Assessora al Sociale Comune di Certaldo; Marco Peruzzi, Presidente Casae; Francesca Giannì, Presidente SdS Empolese Valdarno Valdelsa; Franco Doni, Dirigente SdS Empolese Valdarno Valdelsa; Serena Spinelli, Assessora Politiche Sociali Regione Toscana.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

