Vandalizzato presepe Misericordia a Empoli, FdI: "Fermare l'intolleranza religiosa, difendere identità cristiana"

Fratelli d'Italia Empoli esprime il suo fermo dissenso e la sua preoccupazione per l'atto di vandalismo che ha recentemente colpito il presepe allestito dalla Misericordia di Empoli davanti alla Collegiata di Sant'Andrea, dove è stato danneggiato il Gesù Bambino.

Il presepe, simbolo della nascita di Gesù Cristo e della fede cristiana, rappresenta una delle tradizioni più radicate e significative per tutti noi, specialmente durante il periodo natalizio. Questo atto di vandalismo, che ha colpito un simbolo sacro per molti empolesi, non è solo un semplice danneggiamento di un oggetto, ma un chiaro segno di disprezzo nei confronti del culto cattolico e delle radici cristiane su cui si fonda la nostra cultura e la nostra identità.

Fratelli d'Italia ritiene che ogni cittadino debba essere libero di professare la propria religione e di celebrare le proprie tradizioni senza paura di essere ostacolato o deriso. Il rispetto per il culto cattolico è fondamentale per la convivenza civile e per il mantenimento di un tessuto sociale che si basa sul riconoscimento della dignità di ogni individuo, indipendentemente dalla sua fede.

La nostra città, Empoli, è una comunità che ha sempre trovato nel cristianesimo le sue fondamenta morali e culturali. Le tradizioni cristiane non sono solo una questione di religione, ma fanno parte del nostro patrimonio storico, artistico e culturale. Ogni anno, durante il periodo natalizio, migliaia di persone si fermano a guardare i presepi allestiti nelle piazze, nelle chiese e nelle case, non solo come un atto di fede, ma anche come un momento di condivisione comunitaria e di solidarietà.

La libertà religiosa deve essere garantita a tutti, ma è altrettanto importante che i simboli e i luoghi di culto cristiani vengano rispettati da tutti i cittadini. La nostra tradizione cristiana è un valore che ci unisce e che deve essere protetto dalle istituzioni, in modo che anche le future generazioni possano continuare a vivere e a celebrare le proprie tradizioni in piena libertà.

Fratelli d'Italia Empoli continuerà a essere il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono una società più giusta, più unita e più rispettosa delle proprie tradizioni. Con il cuore e la determinazione, difenderemo il culto cattolico e le radici cristiane della nostra comunità, senza mai piegarci di fronte all'intolleranza.

