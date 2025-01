Le Cappelle del Commiato di Cascina saranno gestite dalle Onoranze funebri cascinesi

Le Onoranze funebri cascinesi, presenti sul territorio del comune di Cascina da oltre 50 anni, nel rispetto della professione svolta, rendono noto alla cittadinanza che con l'anno 2025 aggiungeranno un servizio in più alla loro attività ,prendendo la direzione delle Cappelle del Commiato di Cascina, situate davanti al cimitero monumentale.

Un orgoglio in più per le famiglie che da anni gestiscono la storica azienda nata come Impresa funebre Ugolini, in linea con la loro professionalità e rispetto verso i defunti, potranno offrire anche questo servizio.

Le Onoranze funebri cascinesi, ringraziano la Misericordia di Cascina e la Pubblica Assistenza per l'opera svolta fino ad oggi e contano umanamente sull'appoggio e sulla condivisione da parte di tutti i cascinesi.

Fonte: Ufficio Stampa

