Dramma a Castelfranco: muore dopo un incendio nell'abitazione popolare

Una donna di 76 anni è deceduta a Castelfranco di Sotto. Stando a una prima ricostruzione dovrebbe essere mancata a causa di un incendio e delle esalazioni che ne sono conseguite.

La donna - il cui nome è Carmela De Lucia - viveva regolarmente da anni in un alloggio popolare dell'azienda pisana per l'edilizia sociale situato in via Aldo Moro. Sarebbe stata trovata da alcuni vicini dopo che avevano visto un principio di incendio.

Tra le ipotesi la più battuta è che a causa di oggetto andato in fiamme la donna sia deceduta per aver respirato monossido. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari inviati dal 118 e anche il sindaco Fabio Mini.

