Con Ale & Ricky nel cuore, la solidarietà si fa grande a 18 anni dalla scomparsa

Sono passati 18 anni da quel tragico pomeriggio del 2006, venerdì 15 dicembre 2006, da quando Riccardo ed Alessio durante un allenamento nel Centro Sportivo della Juventus a Vinovo, ci hanno lasciati ma il loro ricordo resta vivo in gesti di grande solidarietà….

Con la raccolta fondi dell’anno 2024 abbiamo potuto donare 30mila euro a sostegno di vari progetti alcune dei quali già condivisi, verso associazioni nate per la ricerca su malattie, anche rare, i cui bambini ne sono affetti.

L’associazione "Fiori di Vetro” per l’autismo e “Codini e Occhiali” per la sindrome di Cohen- ADHD, continuano a ricevere il nostro aiuto, e continua anche il contributo a Don Rinoy per la costruzione di una scuola in India, la terza dopo quella costruita a Jaigaon per i bambini della Missione Mirik e nel Jhansi .

Esteso il contributo, per la prima volta, all’associazione “Le Tre e un Quarto” un’associazione che svolge attività di utilità sociale in favore di soggetti fragili e con disabilità, per l’acquisto di un pulmino di supporto a questi bambini per raggiungere il centro educativo.

E per tutto questo, per quanto è stato possibile donare, il ringraziamento davvero di cuore a tutti i sostenitori dell’associazione che in segno di grande amicizia e amore hanno permesso di ricordare da sempre, due figli meravigliosi, piccoli e sfortunati campioni, Riccardo e Alessio che grazie a Voi vivono nel cuore di tutti i bambini che riusciamo ad aiutare.

La speranza è che possiamo continuare a sostenere i progetti di queste associazioni locali, nate per un vicendevole aiuto fra genitori con un unico obiettivo di rendere più bella la vita dei loro figli per riuscire a restituire almeno un po’ della bellezza che ogni giorno ricevono da loro.

Con l’augurio di un Felice 2025 a tutti Voi, ai Bambini che aiutiamo e alle proprie Famiglie, vi invitiamo a seguire i nostri eventi ed a sostenerli, consultando il sito web www.riccardoealessio.it e la pagina facebook

Potete sostenerci ancora destinando il 5x1000 alla nostra associazione indicando nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi 05750780487

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate