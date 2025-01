Parrocchia di Santa Maria a Fibbiana: Santa Messa Solenne sarà presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Ernest Simoni

L'Arcidiocesi di Firenze annuncia un'importante celebrazione per domenica 15 dicembre 2024, alle ore 11.00, presso la Parrocchia di Santa Maria a Fibbiana, situata in via Ponte Nuovo, 5, a Montelupo Fiorentino.

La Santa Messa Solenne sarà presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Ernest Simoni, ospite d’onore dell’evento, e sarà accompagnata dalla Corale di Santa Maria a Fibbiana, che arricchirà la liturgia con esecuzioni di grande pregio musicale.

Un momento centrale della giornata sarà la Benedizione della Madonna del Buon Consiglio, una preziosa tavola lignea che, dopo un accurato restauro, tornerà a essere esposta nella sua sede originale. L’opera, dal profondo valore artistico e spirituale, rappresenta un simbolo importante per la comunità locale.

Tutti i fedeli, la popolazione di Fibbiana, gli appassionati di arte sacra, le autorità territoriali e i rappresentanti del Comune di Montelupo Fiorentino sono invitati a partecipare a questa occasione speciale, che celebra il legame tra fede, arte e comunità.

Un evento imperdibile per ritrovarsi in un momento di profonda spiritualità e per rendere omaggio a un’opera che testimonia la ricchezza del patrimonio artistico e religioso del territorio.