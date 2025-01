Rapina a Piombino con spray urticante, denunciato

Ha spruzzato lo spray urticante addosso alla vittima e gli ha rubato il cellulare. Alla base del gesto potrebbe esserci stato un debito per stupefacente non pagato. È successo a Capodanno in zona stazione a Piombino, è stato denunciato un giovane.

Un 19enne di origini nordafricane avrebbe aggredito un connazionale 23enne, poi sono intervenuti i carabinieri. Il 19enne avrebbe agito con un complice ancora ignoto, sarebbe stato sorpreso mentre si stava nascondendo dietro un'auto.

