Si avvicina alla ex in discoteca nonostante il divieto, 22enne arrestato

A Calcinaia i carabinieri hanno arrestato un 22enne per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L'intervento delle forze dell'ordine è stato reso possibile proprio grazie all'allarme generato dal dispositivo elettronico. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato localizzato nei pressi di una discoteca del luogo. Il sistema di monitoraggio del braccialetto elettronico ha rilevato la sua presenza nelle immediate vicinanze dell’ex fidanzata, facendo scattare immediatamente l'allarme presso la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Pistoia. Grazie alla tempestiva segnalazione del braccialetto, i carabinieri sono potuti intervenire prontamente sul luogo, rintracciando e fermando il ragazzo senza che la situazione degenerasse. Il giovane, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del giudizio direttissimo, fissato per la mattinata odierna, durante il quale è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. due volte a settimana.

