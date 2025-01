Il Comitato "No funivia Doganaccia/Corno alle scale" in audizione in Provincia

Venerdì mattina nella sede della Provincia di Pistoia si è tenuta l’audizione del Comitato “No Funivia Doganaccia/Corno alle Scale” organizzato dal gruppo consiliare di minoranza “Provincia per tutti”.

"Come già evidenziato nella seduta del bilancio di previsione dello scorso 20 dicembre, come gruppo consiliare avevamo già espresso forti perplessità sulla sostenibilità dell’opera che l’Ente ritiene strategica - spiega il consigliere del gruppo Provincia per Tutti, Salvatore Giuseppe Patanè - e che ricordiamo ha un costo stimato di circa sedici milioni di euro finanziati dalla Regione Toscana. Investimento che a nostro parere risulta palesemente anacronistico e non rispondente alle reali esigenze del territorio appenninico, soprattutto a fronte del cambiamento climatico e delle mutate condizioni del turismo invernale e sciistico. Nell’audizione, il Comitato dopo aver manifestato le legittime perplessità sull’impatto paesaggistico che l’opera avrebbe nell’area in esame, ha elencato una serie di criticità di metodo e procedurali, alcune palesemente ostative poiché in contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale, comunale e provinciale, argomentando anche su alcune valutazioni tecniche nella progettazione esecutiva che, a loro dire, sono insostenibili o comunque inappropriate."

"Come gruppo di minoranza ci faremo carico degli approfondimenti del caso allo scopo di poter esperire le valutazioni politiche per un’opera che l’Ente ritiene strategica ma che verosimilmente non lo è affatto, o quantomeno pare non avere più le presunte ricadute economico-sociali di portata significativa per l’interesse collettivo a fronte degli ingenti costi di gestione che graverebbero sulla spesa pubblica."

Fonte: Gruppo Provincia per tutti - Ufficio stampa

