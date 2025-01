Litiga con la mamma 85enne e la chiude in terrazza, arrestato 52enne fiorentino

Un diverbio familiare finito oltre i limiti a Bagno a Ripoli, dove un 52enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, in seguito ad una lite con la madre 85enne, legata a questioni ereditarie, l'ha rinchiusa sul balcone, lasciandola esposta al freddo e impedendole di rientrare nell'appartamento. Fortunatamente, l'anziana donna è riuscita a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti prontamente liberandola. La donna avrebbe poi detto di aver subito da tempo violenze fisiche e psicologiche da parte del figlio, pur non avendo mai sporto denuncia.

