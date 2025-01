Malore mentre gioca a calcetto, paura a Capraia

Si è sentito male mentre giocava a calcetto con gli amici, è stata chiamata l'ambulanza ed è stato portato in pronto soccorso in codice rosso. Tanta paura nella serata di ieri (venerdì 3 gennaio) a Capraia Fiorentina, nel campo di via Gagarin. Un uomo di 57 anni è stato trasportato d'urgenza al San Giuseppe di Empoli.

Non è chiara la dinamica del fatto ma una prima sommaria ricostruzione parla di un malore mentre si stava svolgendo una normale partita di calcio a cinque. Sono stati subito allertati i soccorsi e a Capraia è arrivata l'automedica assieme a un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Limite sull'Arno.

L'uomo è stato portato a Empoli in codice rosso ed è stato ricoverato al San Giuseppe, l'uomo sarebbe cosciente.

