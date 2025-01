Picchia la madre e la chiude sul balcone, arrestato

Il 3 gennaio a Bagno a Ripoli i carabinieri hanno arrestato un 51enne per maltrattamenti verso la madre convivente, 81enne. I militari sono intervenuti a seguito di richiesta al 112 della donna dopo che il figlio, durante una lite, l’aveva chiusa sul balcone alle intemperie. Giunti sul posto i militari hanno liberato la donna, che successivamente riferiva di vivere in uno stato di paura e angoscia da diversi anni a causa delle numerose vessazioni subite dal figlio, consistenti in percosse e minacce, a motivo di dispute familiari sorte per questioni ereditarie. L'uomo è stato arrestato e ora è a Sollicciano.

