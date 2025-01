Presepi, Re Magi e Befana a Certaldo nel weekend

Presepi, Re Magi e Befana offrono un’occasione in più per una visita a Certaldo e in Certaldo Alto in occasione di questo ultimo weekend di festività natalizie.

Si chiude lunedì 6 gennaio a Certaldo la carrellata di iniziative natalizie con il tradizionale arrivo della Befana targata Pro Loco, che porterà la calza a tutti i bambini presenti in piazza Boccaccio, alle ore 15.30. Una visita alla quale farà seguito, sul sagrato della propositura di San Tommaso, l’arrivo dei Re Magi, organizzato dalla parrocchia.

Mentre in Certaldo Alto è sempre tempo di presepi. Nella “Limonaia” di CErtaldo Alto, si può ammirare il tradizionale presepe artistico realizzato dall'Associazione centro storico di Certaldo Alto, con statue di grande altezza e una cornice scenografica che cambia di anno in anno aggiungendo sempre nuove architetture e scorsi, in uno spettacolo di musica e luci. Il presepe resterà aperto tutti i giorni, festivi compresi, fino all’Epifania (6 Gennaio 2025). Passando in Certaldo Alto inoltre, meritano una visita anche le decine di Presepi realizzati dalle Scuole dell’Infanzia e dalle Classi delle Scuole Primarie di Certaldo nel Chiostro del Convento degli Agostiniani. Veri e propri piccoli capolavori di fantasia e ingegno, dedicati ai temi della Natività, della Pace, della solidarietà.

Il giro in Certaldo Alto Sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, infine, dove si trova allestita una rappresentazione della Natività di grandi dimensioni.

E dentro il Palazzo Pretorio, prosegue fino al 12 gennaio la mostra “Spostare lo sguardo”, opere di Carla Bedini, curata da Maxela e Manuela Composti, con il coordinamento di Exponent e la collaborazione della Galleria Ca’ di Fra’ e della Galleria d’Arte Nozzoli. Circa quaranta le opere in mostra.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

