Lutto alla Del Campana Guazzesi, è scomparso Angiolo Baldi

La Azienda Pubblica Servizi alla Persona “ Del Campana Guazzesi “ di San Miniato vuole ricordare con affetto il suo ospite Angiolo Baldi detto “Angiolino”, scomparso improvvisamente il 3 gennaio.

Questo il ricordo della Rsa: "Angiolino risiedeva presso la nostra struttura da molti anni e si è sempre distinto per la sua volontà di essere utile nella nostra comunità. Si occupava dell'orto e degli spazi verdi ed era sempre presente in tutte le attività dell'animazione. Carattere burbero ma con un cuore enorme, dimostrava a modo suo il proprio affetto ed il proprio attaccamento verso la casa di riposo. Molto conosciuto nel comprensorio del cuoio, aveva lavorato per molti anni nel settore della pelle al quale era molto legato. Ciao Angiolino, un abbraccio da tutti noi, ci mancherai!".

