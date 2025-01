A Ponte a Egola arriva la Befana di Territorio in comune

È arrivata la Befana !!! L’appuntamento è fissato in Piazza Spalletti Stellato a Ponte a Egola per Lunedì 06 Gennaio alle ore 12:00.

Come ogni anno l’Associazione Territorio in comune porterà felicità e dolcezza tra i giovani ragazzi nel giorno dell’Epifania. Una vecchietta ma simpatica e vispa Befana accoglierà i ragazzi che usciranno dalla Santa Messa per donare loro allegria, gioia e ovviamente dei deliziosi dolcetti. I ragazzi saranno ricevuti proprio sotto la Grande Befana che Territorio in comune ha installato come sempre a fianco del Presepe.

Ma quest’anno sarà una Befana davvero speciale! Il Punto vendita Conad di Ponte a Egola (inaugurato pochi mesi fa) ha offerto un Buono Spesa da 30 € che si troverà all’interno di uno dei sacchetti che la Befana distribuirà ai ragazzi.

Chi sarà il giovane a ricevere questo premio? Sarà forse quello più fortunato?

Sarà quello più bravo? Chi lo sa…..

Territorio in comune ci tiene a ringraziare il Conad di Ponte a Egola, in particolare la Direttrice Vanessa Betta, per questo bellissimo gesto e per la collaborazione che spesso offre alle iniziative dell’Associazione.

Vi aspettiamo con gioia, piccoli e non, Lunedi 06 Gennaio per festeggiare tutti insieme l’arrivo della Befana.

Fonte: Associazione culturale Territorio in Comune

