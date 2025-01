Forza Italia: il pedaggio della Fi-Pi-Li non è la soluzione

Brutta “sorpresa politica” hanno trovato i cittadini toscani sotto l'albero, ovvero il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha confermato sulla stampa che porterà avanti la creazione della società Toscana Strade.

Noi di Forza Italia continuiamo gli incontri con le associazioni di categoria e la cittadinanza per spiegare in modo chiaro e cristallino la nostra contrarietà all'introduzione del pedaggio sulla Strada di Granze Comunicazione Fi-Pi-Li che andrà a colpire il mondo degli autotrasporti e degli autobus turistici con ripercussioni solo negative sulla viabilità esterna alla Superstrada, su cui gli studi confermano si riverserà parte del traffico pesante, danneggiando il tessuto economico - non solo toscano - compreso il settore del turismo, del conciario e della moda.

Il pedaggio non è la soluzione ma solo un ulteriore problema che nel breve e medio termine avrà ripercussioni negative sotto il profilo occupazionale e di viabilità nei Comuni attraversati dalla Superstrada ma ovviamente ci sono ancora i tempi tecnici e politici per fare un passo indietro.

Roberto Sbragia – Consigliere provinciale Forza Italia Provincia di Pisa

