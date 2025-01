Fratelli d’Italia in Questura per omaggiare le Forze dell’ordine

Fratelli d'Italia sta organizzando iniziative in tutta Italia, nel fine settimana dell'Epifania, per simboleggiare la vicinanza nei confronti delle forze dell'ordine per il lavoro che stanno svolgendo. In tutte le regioni, dirigenti ed eletti nazionali e locali, faranno visita presso i corpi di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, consegnando doni conviviali natalizi, segno di gratitudine verso agenti e militari impegnati sul territorio per il rispetto della legalità.

Il governo, come dimostrano le azioni contro la criminalità organizzata, gli interventi di riqualificazione di Caivano, i recenti sgomberi a Scampia, e molti provvedimenti legislativi fra cui quelli contro le occupazioni abusive e che rafforzano la tutela nei confronti degli agenti, sta agendo concretamente, segnando un vero e proprio cambio di passo nella tutela della sicurezza dei cittadini. Ma è solo grazie all'impegno degli uomini e delle donne in divisa che tutto ciò è oggi possibile. Noi stiamo sempre dalla loro parte, lo abbiamo dimostrato coerentemente anche con il recente rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa, con aumenti medi mensili di circa 200 euro.

Stamani una delegazione composta da membri del coordinamento ed eletti di FDI si è recata in Questura ed ha incontrato il dott. Lamparelli, cui ha rinnovato i migliori auguri per l’incarico assunto, e domani un’altra delegazione si recherà a portare il proprio saluto e omaggio al Comando Provinciale dei Carabinieri.

Jacopo Cellai Coordinatore FDI Firenze

