Livorno festeggia la centenaria Anna Rita Kronn

Compie cento anni la signora Anna Rita Kronn, vedova Discepolo. Anna Rita è nata a Castellammare di Stabia il 6 gennaio 1925, il padre era in Polizia e così la famiglia, dopo aver soggiornato a Ferrara, Spezia e Massa, si è definitivamente stabilita a Livorno.

Ha due figli, Daniele e Umberto, e quattro nipoti, di cui una che vive a Parigi e un ragazzo che vive ad Assisi. Nonna Anna Rita gode di buona salute e dopo essere rimasta vedova ha viaggiato molto, negli Stati Uniti e in Europa, per andare a trovare i suoi parenti sparsi per il mondo.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno

