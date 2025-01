L'RSA Vincenzo Chiarugi di Empoli attende la Befana

La Befana ritorna alla RSA Vincenzo Chiarugi di Empoli lunedì 6 gennaio alle ore 15,30 la Befana dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo della Sezione di Empoli, assieme ad alcuni soci effettivi, familiari e simpatizzanti, come da lunga tradizione, si recherà presso la locale R.S.A. Vincenzo Chiarugi, per distribuire non solo regali ma anche tanti sorrisi a tutti gli ospiti della struttura, condividendo i valori dell’Associazione e dell’Arma dei Carabinieri.

Per l’occasione sarà offerto un rinfresco e tanta buona musica, regalando dei momenti di gioia e allegria, all’insegna della solidarietà e dell’amore.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate