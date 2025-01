A Pistoia la Befana è scesa dal Campanile

Per la prima volta stamani i Re Magi hanno sfilato per le strade di Pistoia da piazza San Francesco a piazza del Duomo per portare i loro doni alla sacra famiglia in Cattedrale. L'iniziativa, organizzata per la prima edizione dal Comune di Pistoia, con la Diocesi di Pistoia, il comitato cittadino di Pistoia, i Rioni, il Gruppo storico Città di Pistoia, ha aperto la giornata dell'Epifania.

La festa è proseguita poi nel pomeriggio in piazza del Duomo animata da Lorenzo Branchetti, protagonista della Melevisione e di tanti altri programmi Rai, da Geronimo Stilton, topo intellettuale, personaggio di una famosissima serie di libri per ragazzi diffusa in tutto il mondo e tradotta in 50 lingue e dall’Orkestraccia Light composta da 5 musicisti.

All'imbrunire, la Befana si è calata dal campanile di Pistoia (alto in totale 66 metri) da un'altezza di 37 metri per distribuire caramelle ai bambini. La 31esima discesa della Befana è stata organizzata da Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Onlus, con il Comune di Pistoia e il Comando dei Vigili del Fuoco di Pistoia.

Durante la giornata sono state distribuite ai più piccoli 2500 calze di dolci offerte da Conad.

L'evento ha concluso il ricco cartellone di Pistoia Città del Natale, che ha animato Pistoia per un mese e mezzo con attrazioni, eventi, iniziative culturali, musica e divertimento.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

