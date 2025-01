Abc Castelfiorentino, gli ultimi risultati delle squadre giovanili e minibasket

Di seguito tutti i risultati nel weekend delle squadre giovanili e minibasket Abc Castelfiorentino.

UNDER 19 GOLD:

Quarto acuto consecutivo per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al rientro dalla sosta natalizia chiudono la pratica Firenze Basketball Academy sul 79-63. Con Rosi e Ticciati a guidare l’attacco castellano (rispettivamente 25 e 22 punti realizzati), i gialloblu scavano il solco al rientro dall’intervallo, dopo le prime due frazioni scivolate via sul punto a punto. A metà gara, infatti, il tabellone segna 39-36, preludio all’allungo locale che al rientro dagli spogliatoi indirizza la sfida toccando la doppia cifra di vantaggio alla terza sirena (59-49). Una forbice che i gialloblu amministrano ed incrementano nell’ultima frazione, gestendo la sfida fino al quarantesimo.

Prossimo impegno lunedì 13 gennaio alle 20:45 sul parquet della Mens Sana Basketball.

Abc Castelfiorentino – Firenze Basketball Academy 79-63

Tabellino: Rosi 25, Ticciati 22, Vallerani 3, Leti 2, Marchetti 10, Carzoli ne, Bartolini 4, Damiani 7, Viviani 4, Niccolini, Filippini 2. All. Corbinelli.

Parziali: 18-14, 21-22, 20-13, 20-14

UNDER 17 GOLD:

Inizia con il successo casalingo ai danni del Valdelsa Basket il 2025 dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti soffrono ma portano a casa la sfida sul 51-43. In una gara che fatica a decollare, i gialloblu mettono la testa avanti alla prima sirena per poi andare all’intervallo con due possessi di vantaggio (24-19). Al rientro, con Costantini sugli scudi (21 realizzati), l’Abc prova a scappare e al 30′ il divario tocca il +9 (39-30). Valdelsa, però, resta a contatto e mantiene la sfida aperta, finché, nella volata, i gialloblu amministrano e si prendono i due punti.

Prossimo impegno sabato 11 gennaio alle 18 sul campo del San Giobbe Chiusi.

Abc Castelfiorentino – Valdelsa Basket 51-43

Tabellino: Costantini 21, Rosi 5, Bufalini 11, Di Carlo 6, Baldi 6, Garbetti 2, Simoncini, Paniccià, Bini, Zampacavallo, Ciulli ne. All. Corbinelli.

Parziali: 14-10, 10-9, 15-11, 12-13

MINIBASKET:

Sono stati gli Aquilotti 2015 i grandi protagonisti del weekend dell’Epifania gialloblu. I mini cestisti di Roberto Allegra e Nicol Banchelli hanno infatti preso parte alla BBF Befana Cup, torneo a 24 squadre organizzato dalla Baloncesto, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità. Nella tre giorni fiorentina i gialloblu hanno chiuso al 13° posto, con un ruolino di marcia di tre vittorie e due sconfitte. Dopo il secondo posto nel girone di qualificazione, frutto della vittoria per 13-11 con Uisp XVIII Roma e della sconfitta per 14-10 contro Santo Stefano, nei quarti di finale i gialloblu si sono arresi per 13-11 all’Us Livorno, per poi aggiudicarsi la semifinale contro il Cus Firenze per 18-6. Approdati alla finalina 13/14 posto, l’Abc si è imposta ai punti su Oleggio dopo aver pareggiato il conteggio dei tempini. Una bella esperienza sia sportiva che personale per gli Aquilotti gialloblu, in attesa della ripresa degli impegni di campionato.

Nel prossimo fine settimana gare tutte casalinghe per il pianeta Minibasket, che domenica 12 gennaio vedrà scendere in campo Esordienti, Aquilotti Big e Scoiattoli Big. Alle 9:30, al PalaGilardetti, gli Esordienti ospiteranno Poggibonsi e in contemporanea, al PalaBetti, gli Scoiattoli Big riceveranno la Pallacanestro Pvm; alle 11:30, sempre al PalaBetti, gli Aquilotti Big saranno invece impegnati nel derby contro l’Use Empoli.

