Guida ubriaco sul lungarno a Pisa, denunciato

Guida in stato di ebbrezza e detenzione di stupefacenti, due denunce a Pisa. I carabinieri sono intervenuti alle 19 dell'Epifania in viale D'Annunzio dove un 39enne stava guidando la sua auto con un tasso alcolemico di 1,14 g/l, superando ampiamente i limiti di legge. Immediato il ritiro della patente e l'affidamento del veicolo a una persona di fiducia.

Poco dopo, alle ore 21:10, i militari hanno deferito in stato di libertà un 32enne senza fissa dimora in Italia e con precedenti penali, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo, a bordo di un mezzo in via Diotisalvi, ha attirato l'attenzione dei carabinieri cercando di nascondere un sacchetto di plastica. La successiva perquisizione ha permesso di trovare all'interno del sacchetto sei involucri contenenti complessivamente circa 2,48 grammi di cocaina, oltre a 50,00 euro in banconote, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

