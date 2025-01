Lotteria Italia 2024, in Toscana quattro premi da 100mila euro

Senza premi di prima categoria della Lotteria Italia 2024, il Lazio si consola con tre dei venticinque premi dal valore di 100mila euro ciascuno. Regina tra i premi di seconda categoria è però, come scrive Agipronews, la Toscana, con ben quattro biglietti vincenti: a Lastra a Signa (SI), a Montepulciano (SI), a Greve in Chianti (FI) e Rapolano Terme. Tre vincite invece in Lombardia, Puglia e Piemonte. Ecco le serie e i numeri dei 25 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 100mila euro ciascuno:

Serie Biglietto Venduto a

S 030585 DISTRIBUTORE LOCALE MONTENERO DI BISACCIA (CB)

C 439458 AVELLINO (AV)

M 217442 MASSAFRA (TA)

D 138065 FOLIGNO (PG)

M 442388 BELLUNO (BL)

Q 330398 FOGGIA (FG)

L 320913 ISPICA (RG)

D 052288 DISTRIBUTORE LOCALE GREVE IN CHIANTI (FI)

I 265285 ROMA (RM)

B 431066 SPINEA (VE)

B 475642 OMEGNA (VB)

I 479949 MONTEPULCIANO (SI)

I 336915 IVREA (TO)

E 322777 BORGOSESIA (VC)

I 336889 VALMADRERA (LC)

Q 311109 VIDIGULFO (PV)

O 115657 CERVIA (RA)

I 459455 SORRENTO (NA)

N 336716 RAPOLANO TERME (SI)

B 357353 MILANO (MI)

F 174624 SOLAROLO (BO)

M 051648 DISTRIBUTORE LOCALE BISCEGLIE (BT)

I 319235 ROMA (RM)

D 381854 LASTRA A SIGNA (FI)

I 050919 DISTRIBUTORE LOCALE CIAMPINO (RM)

Fonte: Ufficio stampa

