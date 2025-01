Minacciano con un coltello il vigilante, furto in un supermercato a Empoli

Fermati dopo aver superato le casse con fare sospetto, hanno minacciato il vigilante tirando fuori un coltello, per poi fuggire con la refurtiva. È successo la sera di giovedì 2 gennaio davanti all'uscita del Conad di via Tinto da Battifolle a Empoli, come riportato dal quotidiano La Nazione. Tre uomini sono stati notati mentre si aggiravano tra gli scaffali e ben presto il dubbio che avessero qualcosa da nascondere è stato confermato. Raggiunta la porta a passo svelto, l'addetto alla vigilanza gli avrebbe domandato se era tutto a posto, ricevendo minacce da parte dei tre per evitare il controllo. Partite anche delle spinte e comparso il coltello il gruppo, che sarebbe già noto alle forze dell'ordine, è scappato a piedi con quanto prelevato, comunque di poco valore. Nonostante la tensione, il vigilante ha mantenuto sangue freddo e nessuno è rimasto ferito. Scattato immediatamente l'allarme al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l'accaduto.

