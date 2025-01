Montespertoli tra arte e cultura, in mostra le opere del concorso 'La Spiga d'Argento' e 'I Bambini sono Artisti'

Giunto alla sua 44ª edizione, il concorso di pittura 'La Spiga d’Argento' ha aperto le porte sabato 4 gennaio ad una nuova esposizione presso il Circolo Arci di Montagnana, arricchita dalla 3ª edizione della mostra 'I Bambini sono Artisti'. Le opere saranno visibili per tutta la settimana nei locali del Circolo, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire i lavori di circa 35 artisti, insieme alle creazioni di 30 bambini del corso d’arte guidato da Rita Pedullà.

“Siamo orgogliosi di promuovere e sostenere un’iniziativa che rappresenta un punto d’incontro tra tradizione e innovazione, arte e comunità.”dichiara l’Assessore alla cultura, Alessandra De Toffoli. “‘La Spiga d’Argento’ e ‘I Bambini sono Artisti’ celebrano il talento in tutte le sue forme, dando spazio sia agli artisti affermati che alle nuove generazioni. Questo evento sottolinea quanto sia importante, per Montespertoli, valorizzare la cultura come motore di crescita e identità collettiva. Un sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori, agli artisti partecipanti e alle associazioni che rendono possibile questa manifestazione.”

La mostra si concluderà domenica con la premiazione del vincitore del concorso. Inoltre, il 12 gennaio alle ore 17:00, si terrà la cerimonia di consegna del prestigioso Premio Speciale 'Spiga d’Argento', che quest’anno sarà conferito al Professor Marco Fagioli, saggista e storico dell’arte, e al Maestro Roberto Innocenti, celebre illustratore.

“Anche quest' anno siamo arrivati a quaranta partecipanti, segno di un' organizzazione che funziona dove gli artisti partecipano sempre più volentieri, merito anche della presenza di critici d'arte importanti perché bisogna mantenere sempre lo spirito vivo della mostra portando ogni anno nuove idee.” aggiunge Alessandro Poggianti, ideatore e organizzatore dell’evento. “Un segno importante di socialità lo è anche la mostra dei bambini a cui teniamo molto con oltre trenta partecipanti merito anche della loro insegnante Rita Pedullà che ogni anno gli coinvolgere facendoli divertire.” conclude.

Durante l’evento saranno premiati i vincitori del concorso e riconosciuti i contributi di alcune associazioni locali, tra cui l’Associazione Libera Caccia di Montespertoli, il Circolo MCL “La Terrazza” di Montagnana, l’Associazione Vitamina M di Montespertoli e l’Associazione Gemellaggi di Montespertoli.

