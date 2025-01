Notato dai passanti mentre ruba in un'auto, fugge e aggredisce una guardia giurata: arrestato

Notato da alcuni passanti mentre rovistava in un'auto parcheggiata in via Carlo Ragghianti Ludovico a Firenze, nei giorni scorsi un uomo è stato bloccato da una guardia giurata e arrestato dalla polizia. Dopo essere stato sorpreso il soggetto, un cittadino marocchino di 50 anni, avrebbe tentato di darsi alla fuga ma nei pressi del centro commerciale di San Donato la guardia giurata, attirata dalle urla che provenivano dalla strada, lo ha fermato.

A quel punto l'uomo avrebbe iniziato a dimenarsi, sferrando anche alcuni schiaffi, venendo poi bloccato dalla polizia giunta sul posto. Già noto alle forze di polizia, il 50enne è stato trovato in possesso della refurtiva poi riconsegnata al legittimo proprietario e di un coltellino sottoposto a sequestro. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, l'uomo è comparso davanti al Giudice per la convalida della misura precautelare a seguito della quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

