Rapina Montelupo, Pavese: "Serve intervento deciso e immediato per la sicurezza, non basta l'adeguamento delle telecamere"

In merito al comunicato del Sindaco di Montelupo Fiorentino, Simone Londi, relativo alle due recenti rapine avvenute in città e alla richiesta di convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, Federico Pavese esprime una posizione chiara e ferma in merito alla crescente emergenza di sicurezza che sta investendo il territorio.

Per Pavese "l'aumento delle telecamere di sorveglianza è un passo positivo, ma non può essere l'unica risposta all'escalation di crimine che stiamo vivendo, come dimostrano le due rapine in poche ore. Da sempre abbiamo sostenuto che la sicurezza sia una priorità assoluta e che sia necessaria una presenza costante e visibile delle forze di polizia, soprattutto in un momento in cui episodi di criminalità come quelli delle rapine stanno diventando sempre più frequenti. La presenza fisica delle pattuglie è ciò che davvero può fare la differenza, prevenendo reati e garantendo la tranquillità dei cittadini".

Inoltre, prosegue Pavese "non possiamo non notare come, nonostante le ripetute richieste di incremento del personale della polizia municipale e un rafforzamento della sicurezza sul territorio, tali istanze siano state sistematicamente sottovalutate dalla maggioranza che governa l'Unione Empolese-Valdelsa che, negli anni, ha sistematicamente smantellato il corpo della polizia municipale dell'Unione, riducendolo da 120 agenti a quelli che, con le nuove assunzioni, saranno circa una novantina. Mentre vengono promossi interventi di adeguamento tecnologico, la risorsa umana continua a essere penalizzata, con la mancanza di un piano strutturato per garantire una maggiore copertura territoriale".

Pavese ribadisce con forza che "non è più il tempo di soluzioni temporanee o di interventi parziali. La sicurezza deve essere una priorità assoluta per fronteggiare il crimine con fermezza e con azioni concrete. Chiediamo, quindi, che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica non si limiti a una discussione teorica, ma che venga adottato un piano operativo che preveda l'incremento immediato delle pattuglie sul territorio, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di violenza e di restituire serenità ai cittadini"

"La sicurezza - conclude Pavese - non è un tema da trattare solo in caso di emergenza, ma deve essere affrontato con una visione a lungo termine, partendo da investimenti concreti e decisioni tempestive che rispondano alle esigenze reali della comunità"

