Rifacimento via Redi a Empoli, le opposizioni chiedono trasparenza e alternative all'abbattimento degli alberi

Il progetto di rifacimento di via Redi solleva interrogativi cruciali, soprattutto in merito alla gestione degli alberi esistenti lungo il viale. Le forze di opposizione, unite, ribadiscono la necessità di un dialogo trasparente e di soluzioni basate su valutazioni tecniche approfondite e oggettive.

Per questo motivo, è stata formalmente richiesta la convocazione urgente di una commissione consiliare per esaminare la questione in modo dettagliato e partecipato. Tuttavia, poiché la convocazione della commissione non è stata possibile prima della data prevista per il taglio degli alberi, le opposizioni hanno chiesto il rinvio dell’abbattimento, subordinandolo alla riunione della commissione stessa.

In un momento in cui le aree verdi sono fondamentali per la qualità della vita urbana, la città di Empoli non può permettersi di trascurare il valore degli alberi sani e maturi, che offrono innumerevoli benefici ambientali, sociali e paesaggistici. Ogni intervento in tal senso deve essere accompagnato da un’attenzione particolare e da un dialogo autentico con i cittadini interessati.

La rigenerazione di via Redi rappresenta certamente un’opportunità preziosa per migliorare la città. Tuttavia, le opposizioni sottolineano che ogni intervento deve essere valutato con estrema cautela. L’abbattimento degli alberi, considerato come ultima soluzione, dovrebbe essere preceduto da un’analisi seria di tutte le alternative possibili. Tra queste, si propongono il consolidamento degli apparati radicali attraverso tecnologie avanzate o, dove praticabile, l’espianto e il reimpianto delle piante in altre aree verdi della città. Tali soluzioni consentirebbero un approccio sostenibile e innovativo, conciliando le esigenze urbanistiche con la tutela dell’ambiente.

Le opposizioni chiedono che ogni decisione sia supportata da una documentazione tecnica trasparente e accessibile a tutti i cittadini, affinché il progetto rispetti sia il patrimonio naturale sia le esigenze della comunità. "Non vogliamo fermare i lavori, ma chiediamo che vengano eseguiti in modo responsabile e lungimirante", hanno dichiarato i rappresentanti di Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Gabriele Chiavacci (Centrodestra per Empoli), in qualità di Vicepresidente della commissione "Ambiente e Territorio" commenta: "Il rifacimento di via Redi dovrebbe diventare un modello virtuoso di amministrazione partecipata, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e attenzione al territorio. L’obiettivo condiviso è restituire ai cittadini una strada moderna e decorosa, dimostrando che Empoli può essere un esempio di sviluppo equilibrato e rispettoso delle risorse ambientali.

Le forze di opposizione auspicano che il progetto possa rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini, evitando conflitti e privilegiando soluzioni condivise per il bene della comunità e del territorio. Solo attraverso una gestione lungimirante e sostenibile si potrà trasformare questa sfida in un’opportunità di crescita e innovazione per tutta la città".

Fonte: Ufficio stampa

