Simboli nazisti in un liceo di Firenze, anche nella stanza della preside

Durante le vacanze di Natale, ignoti hanno introdotto simboli nazisti, come svastiche e croci celtiche, nella stanza della preside e in un’aula del liceo Michelangiolo di Firenze. Le scritte sono state realizzate su fogli di carta nell’ufficio della dirigente e su una lavagna in aula.

La preside Federica Gambogi ha informato studenti, famiglie e personale scolastico, condannando l’atto come un’offesa ai principi di rispetto, inclusione e convivenza civile promossi dall’istituto. Ha inoltre denunciato l’accaduto ai carabinieri e adottato misure di sicurezza, come controlli di accesso più rigidi e richiesta alla Città metropolitana di Firenze di installare un impianto di allarme e videosorveglianza agli ingressi.

L’istituto era già stato al centro di tensioni nel febbraio 2023, quando militanti di Azione Studentesca aggredirono studenti del Collettivo Sum, episodio che portò a una manifestazione di protesta per le vie della città.

"Grave quanto avvenuto, anche pensando al pestaggio del 2023. Rimane l'agibilità dell'estrema destra anche a Firenze", così commenta Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune. "Dopo il pestaggio di febbraio 2023 il Consiglio comunale aveva chiesto la chiusura delle sedi di Casapound e Casaggì a Firenze. Vogliamo partire da qui, nel dare solidarietà alla popolazione studentesca e al personale del liceo Michelangiolo, che durante le festività invernali è stato interessato da atti vandalici, con croci celtiche e svastiche realizzate in diverse parti dell'immobile. Ci sarà modo di apprendere tutti i dettagli e capire come partecipare a qualsiasi risposta antifascista verrà organizzata. Intanto vogliamo evidenziare la necessità di smetterla con l'ipocrisia di chi finge di non vedere quanto sia diffuso il razzismo e l'odio verso le persone considerate deboli, o se ne accorge solo occasionalmente, magari per chiedere "voti utili". Non c'è da intestarsi nessuna autenticità o da misurare il tasso di antifascismo. Occorre però dare seguito a cosa chiediamo.L'unico passo concreto di questi anni è stato reso possibile da chi nella società pratica l'antifascismo, con le manifestazioni, i momenti di piazza e la presenza a Trespiano (l'11 agosto e il 25 aprile)".

