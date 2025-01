Teatro, 'La bella addormentata?' al Verdi di Santa Croce

Il Baule dei sogni propone il secondo appuntamento della rassegna con uno spettacolo di Proscenio teatro.

Domenica 12 gennaio al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno in scena La bella addormentata? testo e regia Marco Renzi con Roberto Rossetti e Simona Ripari, un gioco teatrale liberamente tratto da “La Bella Addormentata nel Bosco”, nella versione del Fratelli Grimm e Charles Perrault.

Il Teatro diventerà un museo dedicato a tutte le fiabe più famose, ma lo spettacolo si svolgerà nella sala dedicata alla” Bella Addormentata nel bosco”. Il pubblico sarà accolto da due addetti al Museo che illustreranno i preziosi reperti conservati: La Corona del Re e della Regina, abiti, monili, ma soprattutto il Regale letto dove la Principessa sta ancora dormendo. Durante lo svolgersi della storia, la Principessa nel letto inizia a muoversi e questo darà origine ad una serie di situazioni tutte da vivere. Età consigliata dai 4 anni.

Inizio spettacolo alle 17 se non diversamente indicato. Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti. C’è una promozione sul biglietto di ingresso. I bambini e le bambine possono presentarsi con un disegno, che varrà come ingresso gratuito.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

