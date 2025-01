Use Computer Gross, una vittoria doppiamente bella e significativa

Il senso di un progetto tecnico in una sola partita. E’ quanto l’Use Computer Gross ha fatto vedere sabato sera nella gara vinta con autorità e convinzione contro La Spezia. Oltre al tanto di buono ammirato in campo, ha colpito proprio il come tutto questo è avvenuto, ovvero mostrando quanto le decisioni prese all’inizio dello scorso campionato siano state quelle giuste: appoggiare una squadra su solidi pilastri per farci crescere attorno i giovani del vivaio.

Ecco così che accanto all’esperienza dei vari Rosselli (ancora una volta su livelli altissimi con una tripla doppia), De Leone, Quartuccio, capitan Sesoldi o Maric (incredibili alcuni suoi canestri) hanno dato ancora un importante contributo Giannone e Baccetti che sembrano ormai veterani al pari di Mazzoni, purtroppo assente, mentre dietro stanno crescendo i vari Tosti, Marini, Ramazzotti (per lui anche 8 punti), Regini e Baldacci. Insomma, con una squadra che rispetto all’anno scorso ha un giocatore in meno e che è da tempo alle prese con problemi fisici anche con tempi di recupero presumibilmente piuttosto lunghi per Mazzoni, l’Use ha fatto ricorso al proprio vivaio dando fiducia ai suoi giovani che stanno lavorando ormai da anni nel settore giovanile con allenatori, come sempre, di alto livello. E’ per questo che la vittoria con La Spezia vale doppio ed è per questo che vincere simili partite è doppiamente bello. Ed ora avanti su questa strada, quella giusta per una società come l’Use che da sempre lavora ed investe risorse per vincere partite come quelle di sabato.

